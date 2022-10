Durante la noche de este martes, el actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, se reunió con algunos clubes de Primera División y Primera B para preparar una próxima candidatura a la reelección de su cargo.

Entre los equipos que participaron de la junta está Palestino, uno de los elencos que ayer manifestó su apoyo a Milad para las elecciones que se avecinan. Así lo confirmó el presidente de los “Árabes”, Jorge Uauy.

“Pablo (Milad) entró en un periodo de complemento durante un año bastante poco normal, se merece la oportunidad de poder seguir por un periodo racional de 4 años para implementar todas las políticas y las cosas que quedan por hacer”, señaló el mandamás del elenco tricolor.

“Palestino está dispuesto a apoyar a Milad, a pesar de las diferencias, se han puesto arriba de la mesa y hemos tenido la oportunidad de ir avanzando hacia la solución de los problemas, no ha sido fácil”, explicó el timonel de los “baisanos”.

Jorge Uauy también se refirió al otro candidato que quiere ser presidente de la ANFP, Lorenzo Antillo, ex mandamás de Audax Italiano. “Yo no conozco la candidatura de Lorenzo y ninguna otra, tampoco la de Pablo, pero lo que sí sé, es que Milad está interesado en continuar y me parece muy legítimo que lo haga”, agregó.

“Hay muchos desafíos por delante, el fútbol se merece la unidad, sería muy bueno que existiera una lista de unidad y de ser así, lo lógico es que todos lo apoyemos”, concluyó la máxima autoridad de Palestino.

Las elecciones para definir al nuevo presidente de la ANFP se llevarán a cabo 8 de noviembre a las 12:00 horas en Quilín.