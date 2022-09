Pablo Milad, presidente de la ANFP, conversó este jueves con Los Tenores de ADN y anunció que podría haber cambios en la regla del Sub 21 que se le exige a los clubes.

El mandamás del fútbol chileno aseguró estar dispuesto a bajar la edad de esta normativa, de 21 a 20 años, para nutrir de mejor manera el trabajo en La Roja Sub 20.

“Esta regla la estamos analizando profundamente. No solo hay que quedarse con lo que se ve, sino con lo que no se ve también, además de un proceso longitudinal desde que se inició la regla hasta ahora, ver cuáles han sido los chicos que salieron del país y los que no tuvieron ningún futuro, quienes se quedaron en el tintero, sin proyección internacional”, señaló.

El timonel del balompié nacional anunció que “antes de iniciar el próximo campeonato y antes de aprobar las bases, vamos a tener este estudio terminado, llegaremos a una conclusión y llevaremos una propuesta de directorio al Consejo de Presidentes”.

Pablo Milad y el presente de La Roja Sub 20

Milad también analizó la dura derrota que sufrió La Roja Sub 20 ante su similar de Inglaterra en el patido de este miércoles, donde el conjunto inglés mostró una notable superioridad en comparación con el plantel chileno.

“Fue un partido con una selección brillante, que es campeón mundial y de Europa. Este tipo de roces y participaciones competitivas a exigencias máximas son muy buenas, del punto de vista del bagaje internacional que tienen que adquirir los chicos. Después de este partido, cualquier rival no va a ser tan poderoso como Inglaterra”, comentó el dirigente nacional.

El presidente de la ANFP destacó que en la selección inglesa “no había ningún jugador bajo los 1.90 metros, todos eran muy bien formados físicamente. Eso nos hace cuestionarnos cómo estamos trabajando en los clubes el proceso madurativo y el desarrollo muscular, porque había mucha diferencia, pero eso se puede trabajar con un buen plan a futuro”.

Por último, Pablo Milad entregó sus sensaciones luego de ver la relación entre Eduardo Berizzo y el plantel adulto de Chile. “Ha habido un buen feeling, el equipo está con mucho ánimo, hay energías renovadas que uno siente y lo ha visto. Me gusta ver los entrenamientos y observar cómo se desarrollan con el técnico. Hay buena disposición de los históricos, quienes han tenido la iniciativa de estar dispuestos a todo lo que diga el entrenador”, concluyó.