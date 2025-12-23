“Evite la lista de los traviesos”: ICE vuelve a desatar polémica en EE. UU. con polémico video con el Viejo Pascuero

El Servicio de Inmigración y Control de aduanas de Estados Unidos (ICE), vuelve a estar en medio de la polémica por la publicación de material temático en línea contra los inmigrantes irregulares.

En esta oportunidad, la agencia publicó un video con Santa Claus como protagonista, siendo un agente más al frente de las deportaciones al más puro estilo del ICE, mostrándose bastante hostil y amenazante.

“¡Evite el aire helado y la lista de los traviesos de Santa! Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos“, escribieron en las redes sociales.

El material, fue creado con inteligencia artificial y, como era de esperarse, al igual que en varias ocasiones previas, generó un sinfín de reacciones divididas entre los cibernautas.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este estímulo monetario de $3mil dólares especial en temporada festiva, aplica hasta finales de 2025 como parte de una estrategia para fomentar salidas voluntarias en lugar de procesos formales de control migratorio.

Es precisamente por esa razón que se apela a la figura de Papá Noel, mucho más amigable y queriendo evitar las ‘listas negras’. Esto, a pesar de que se muestra con una estampa y actitud ruda y muy hostil.

Además, esta pieza se suma a la iniciativa “FELIZ VIAJE A CASA, JO JO JO”, que incluye imágenes de agentes con gorros de Papá Noel sosteniendo rifles semiautomáticos o escudos balísticos adornados con luces y la frase “Feliz Navidad”.

El DHS amplificó el alcance con un GIF del presidente Donald Trump bailando sobre un trineo del Viejito Pascuero, haciendo aún más irónica la imagen presentada.

Todo forma parte de esfuerzos continuos en redes, usando memes, tendencias virales y referencias culturales para promover las deportaciones masivas impulsadas por la agenda del mandatario.