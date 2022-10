Matías Fernández sueña con llegar a La Roja tras ser campeón de la Sudamericana: “Tengo la ilusión de poder estar”

Durante la jornada de este lunes, Los Tenores de ADN conversaron con Matías Fernández, futbolista chileno que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2022 con Independiente del Valle.

El zaguero nacional destacó las claves para ganar el trofeo continental con el cuadro ecuatoriano. “Va en un tema de mentalidad. Desde que llegué, nunca me he sentido chico al lado de los demás. El club no es de tanto renombre, acá los equipos grandes son Emelec, Barcelona, Liga de Quito y Aucas. Nosotros solemos jugar con mil personas, no hay tanta presión de las personas, pero la institución te exige competir”, explicó.

En la misma línea, el ex Unión La Calera comentó que “nunca me sentí menos que el rival, ni cuando fui a jugar contra un equipo brasileño multicampeón. Todos conocemos la historia de Sao Paulo. Ahora nos tocará la final de la Recopa con Flamengo o Athletico Paranaense, pero no los veo como equipos inalcanzables”.

Por otro lado, el formado en Santiago Wanderers relató cómo fue su llegada al fútbol de Ecuador en medio de la denuncia de Chile contra Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana. “La dirigencia tuvo resquemores por ese motivo, pensaron que sería difícil tenerme, pero no he sentido nada de eso. En el camarín siempre hay bromas, y de argentinos también, pero me lo tomo con humor, me recibieron súper bien, como uno más”, reconoció.

Matías Fernández piensa en la selección

En cuanto a los llamados para sumarse a la selección chilena, el jugador de 27 años aseguró que “no he recibido nada aún, tengo la ilusión de poder estar, pero me concentro más en seguir trabajando. Esto sale cuando uno hace las cosas bien. Me quedan un par de cosas por lograr acá en Ecuador. Me preocupo del presente y lo que venga será recibido de la mejor forma. Lo más lindo es representar a tu país”.

Por último, Matías Fernández se refirió al nombre que comparte con el reconocido ex volante de Colo Colo que hoy actúa en Deportes La Serena. “Nunca sentí presión de tener el mismo nombre, siempre lo tomé con calma. Hubo bromas, pero no influyó en mi carrera”, complementó.