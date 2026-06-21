Clubes de la Primera B “sacan la cara” por la categoría ante los de la Liga de Primera en la Copa Chile 2026 / Agencia Uno

Este fin de semana se disputó la primera fecha de Copa Chile con cruces de elencos de Primera División con los de Primera B, con el domingo dejando una curiosa tendencia.

Esto porque, de los siete choques disputados, solo en uno se impuso el elenco, teóricamente, mejor: la U de Chile, que aprovechó su localía para derrotar a Santiago Wanderers.

En los otros seis, los de la Primera B salieron airosos, con Unión Española rescatando un empate 1-1 en Rancagua ante O’Higgins y Deportes Temuco haciendo lo propio en el Germán Becker ante Deportes Concepción.

👀🏆🇨🇱 Lo mejor de la igualdad en Rancagua



Este es el compacto del 1-1 que animaron O'Higgins y Unión Española, en el final de la Fecha 3 en este #MatchdayDomingo por la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026 por el Grupo E.



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A lo anterior se suman victorias sorprendentes de los clubes de la Primera B.

Deportes Antofagasta remontó la desventaja inicial para ganar en el Municipal de Mejillones por 4-2 a Deportes La Serena y Curicó Unido derrotó 1-0 en casa a Ñublense.

Más sorprendente aún es lo de Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt, que en condición de forastero se impusieron 1-0 y 2-0 a Unión La Calera y Huachipato, respectivamente.