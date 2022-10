Mark González, ex seleccionado nacional y campeón de América con Chile, se refirió al nuevo y cuestionado proceso que lidera Eduardo Berizzo en el combinado chileno y abordó el tema del recambio en el plantel.

El otrora futbolista reconoció que no es fácil el momento que vive La Roja. “Hay mucha presión e incertidumbre teniendo en cuenta que se están yendo los jugadores experimentados. Hay que apostar a este nuevo proceso y recambio del que tanto se ha hablado”, indicó en diálogo con LUN.

El exdelantero comentó la situación de los históricos de la Generación Dorada y puntualizó en Claudio Bravo. “El jugador empieza a tomar decisiones, cumple ciclos y eso es muy personal. Por ejemplo, al hincha nunca le va a gustar que se vaya Bravo, pero va a llegar un momento que no va a querer ir a la selección por una cuestión lógica, para darle paso al siguiente”, explicó.

Frente a las críticas que ha recibido el actual DT de Chile, Mark González defendió al “Toto” y aseguró que “siempre buscamos la inmediatez de los resultados y no es la solución. Están apuntando a Berizzo porque no ha conseguido los resultados que todos esperan, pero eso no quiere decir que sea un mal entrenador”.

En conclusión, el exjugador pidió “respetar los procesos. No es fácil dirigir una selección con tan poco tiempo. El trabajo de Bielsa, pasando por Sampaoli, es el mejor ejemplo: dio resultado en el tiempo, con los dos mundiales, las dos Copas América”.