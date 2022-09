Claudio Bravo aún se ve con opciones en La Roja: “Hacer las cosas como las estoy haciendo me mantendrá las puertas abiertas”

Una de las ausencias llamativas en la gira de La Roja por Europa fue la del arquero Claudio Bravo, quien se mantuvo en Sevilla más allá que el plantel nacional jugó ante Marruecos en Barcelona.

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, aseguró que el capitán nacional no está fuera del proceso y será considerado dependiendo de su presente en España. Una idea en la cual el portero pareció coincidir.

“Hacer las cosas como las estoy haciendo me mantendrá las puertas de la selección abierta. Eso depende del entrenador, pero yo sé cómo prepararme y cómo competir”, apuntó Claudio Bravo en conversación con Canal Sur Radio, donde manifestó su comodidad en el Real Betis.

“Me mantiene vivo ver el estadio lleno y la presión que te da ver a la afición. Tengo la mente puesta aquí, estaría feliz si me quedo aquí. Estamos muy cómodos. Es un buen club, vestuario y cuerpo técnico increíbles, y el plano familiar. Eso es lo que me mantiene activo”, remarcó el jugador de 39 años.

Claudio Bravo y su presente en el Real Betis

Durante la charla, el arquero nacional reconoció los difíciles momentos que atravesó cuando estuvo fuera de la lista de jugadores para disputar la temporada en España.

“Tuve la posibilidad de salir. O me quedaba aquí o se acababa mi carrera. Estamos muy cómodos y lo otro no me agradaría. No voy a mentir, hubo un par de ofertas para salir pero las desechamos. La familia es muy importante para mí y está feliz aquí. Lo pasé mal por cuanto uno quiere entrenar y jugar, pero tenía la confianza en el club de que se iba a solucionar”, explicó.

De todas formas, puso dudas en torno a si se volvería a dar un desenlace así en caso de mantenerse los problemas económicos del Real Betis para la próxima temporada. “Siendo sincero, si es aquí, seguiré y ya se verá si es posible. Pero es más complejo seguir si no es así. Tengo otras opciones más allá del fútbol”, remarcó Claudio Bravo.