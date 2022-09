Experto que predijo al campeón del Mundial 2014 y 2018 anuncia quién ganará Qatar 2022

Dos meses faltan para que comience el Mundial de Qatar 2022 y ya hay varias predicciones que apuestan por un campeón, sin embargo, esta vez el pronóstico lo realizó Joachim Klemen, financista inglés, quien predijo que Alemania ganaría la Copa del Mundo en 2014 y luego hizo lo propio con Francia en 2018.

Este corredor de bolsa que representa a Liberum Capital anunció su predicción para la cita planetaria que se avecina y aseguró que la Selección Argentina será el flamante campeón.

Además, Klemen pronosticó que la “Albiceleste” superará a España en las semifinales y triunfará ante Inglaterra en una gran final soñada para muchos hinchas trasandinos.

Para sus predicciones anteriores y del Mundial de Qatar, este experto no solo utiliza las estadísticas de cada jugador y selección, sino que además agrega datos económicos y climáticos de cada país, como por ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la cantidad de población y la temperatura.

No obstante, el financista inglés no deja de tener en cuenta el azar y sabe qué responder en caso de equivocarse. “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, señaló Joachim Klemen en declaraciones reproducidas por Mundo Deportivo de España

El Mundial de Qatar 2022 comienza el domingo 20 de noviembre con el partido de apertura entre Ecuador y el país anfitrión. Esta Copa del Mundo finalizará el domingo 18 de diciembre.