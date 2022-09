Jorge Sampaoli y su paso por la Selección Argentina: “Dirigir a Messi es dirigir a un genio”

Este martes por la tarde, “Los Tenores” de ADN Deportes tuvieron una interesante conversación con Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Universidad de Chile, La Roja, y de la Selección Argentina, y precisamente el “casildense” recordó su paso por la albiceleste, en especial el trabajo que realizó con Lionel Messi.

En primer lugar, dio detalles de cómo ha sido sus diversas experiencias en los países donde le ha tocado dirigir: “me tocó ir a Marsella con el centro deportivo prendido fuego, a Sevilla en un momento complicado, a Santos también. Argentina de la misma forma, pero clasificamos en la última fecha”, aseguró.

“Había una gran inseguridad para desarrollar el sentimiento de protagonismo de nuestros equipos, nunca sucedió. Hay que ver cómo llegan los jugadores en medio de una competencia, todo muy diferente, atípico. Los funcionamientos de las selecciones son relativos”, complementó.

Sobre su paso por La Roja, indicó que: “en Chile tuvimos un proceso de identificación, en el resto no, hay muy poco tiempo de trabajo. No me animo a decir quién puede ser campeón. Argentina está bien, en un momento bueno, con un nivel de confianza que les puede permitir tener un buen Mundial. Que lo puedan ganar es muy difícil de pronosticar“, esgrimió el entrenador argentino.

Sampaoli y su experiencia con Messi

Al trasandino se le consultó cómo es dirigir a un jugador como la “pulga”, y para ello no tuvo problemas para indicar que: “dirigir a Messi es dirigir a un genio, es una persona que está por encima de todos, él sabe hasta cuándo va a perder y cuando va a ganar”, partió diciendo.

“Con dos miradas te da un parámetro de lo que está pasando, es un líder silencioso, pero que entiende lo que va a pasar, él sabe cuando el equipo que se preparó no tiene ninguna posibilidad de ganar, él sabe, más allá de sus capacidades técnicas y sus capacidades de lectura de juego, por eso es un genio”, complementó Sampaoli sobre Messi.

Otro de los temas que abordó, fue la chance que tiene que dirigir a la Selección Brasileña de Fútbol: “son todas conjeturas para llenar un espacio. No tuve ni acercamientos ni hablé con nadie”, aseguró.

“Tuve dos años continuados muy buenos en Brasil, en uno de los torneos más competitivos del mundo, con siete u ocho equipos peleando el título. Demostrar mi forma de juego mostró expectativas, tengo dos hijos brasileños, quizá a alguien se le ocurrió eso, pero no ha habido conversaciones“, complementó Sampaoli.