Walter Montillo, histórico de U. de Chile, volvió a manifestar sus ganas por regresar al club de sus amores, pero en un puesto fuera de la cancha. Sin embargo, el exjugador lamentó que desde Azul Azul no lo van a considerar.

“No le cierro las puertas a la U para tomar un cargo, aunque no creo que esta dirigencia me tenga contemplado. De todas maneras me sigo preparando en diferentes áreas de formación y representación”, reconoció en diálogo con Directv Sports.

El otrora volante también criticó lo que fue la abrupta salida de Luis Roggiero en la gerencia deportiva del cuadro azul. “Roggiero se supone que sabía armar un plantel, que sabía a qué entrenador traer y de golpe se fue. Si la U no tiene un rumbo a dónde ir, es muy difícil su situación”, afirmó.

En esa misma línea, la “Ardilla” apuntó que las constantes salidas en Universidad de Chile han sido parte del problema. “En una institución grande como la U, cuando sufres tantos cambios a nivel dirigencial y técnico en poco tiempo, es complicado encontrar un buen funcionamiento”, explicó.

Walter Montillo y su adiós a la U

El exfutbolista argentino mencionó al técnico venezolano Rafael Dudamel como uno de los factores en su salida de U. de Chile y su retiro del fútbol profesional. “Dudamel me amargó la carrera. Si hubiese estado otra persona que conociera la historia de la U, la situación habría sido diferente”, aseguró.

“Decidí retirarme. Me sentía bien para seguir pero quería estar en la U. Era mi lugar en el mundo y sentía que si me iba a otro lado tenía que demostrar”, cerró Montillo.