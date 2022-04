Walter Montillo y su relación con la U: “Hace ya un año que me retiré y el cariño sigue”

Más de un año ha pasado desde que Walter Montillo le dijo adiós a la Universidad de Chile y al fútbol. El 13 de febrero del 2021, ante Deportes Antofagasta, la “ardilla” se retiró del fútbol profesional.

Han pasado los meses y ahora, dedicado a representar jugadores (Joaquín Larrivey entre otros), el volante conversó con AS Chile sobre su pasado en la U, su presente, y lo que viene para el futuro.

Partió comentando que “ya venía pensando lo que iba a hacer y por ahí eso llevó a que esté un poco más preparado. La verdad es que no lo extraño (al fútbol). Estoy bastante ocupado con las cosas que vengo haciendo, y quizás eso me hace no extrañarlo tanto”, respecto a su decisión.

“Quise retirarme en la U de Chile. No en un contexto de pandemia, obviamente. Esperaba retirarme con gente y disfrutar ese último partido a estadio lleno, pero bueno. Las cosas se dieron así. Extraño a muchos de los compañeros de esta última camada y de la primera, que después el fútbol no nos volvió a juntar. Pero sí. Lo que más extraño son los compañeros. Las concentraciones, los viajes, el vestuario”, agregó el mediocampista.

Respecto a su último día como jugador de la U, indicó que: “los nenes estaban un poco tristes, porque siempre se preparaban para cada partido, para poder verlo o ir al estadio. Pero también entendían que el camino había sido largo y que tenía que hacer un poco más el rol de padre”, aseguró.

Walter Montillo y su despedida en la U

Continuó asegurando que esperaba una despedida con público: “lo tenía firmado en el último contrato (con la U). Aparecía lo del partido de despedida, pero también creo que, en los términos que me tocó irme, con la dirigencia que está de turno, tampoco es que piense que sea ya. Si en algún momento se da, bienvenido sea. Y si no, trataré de guardarme esos recuerdos de cuando me tocó jugar con gente”, dijo.

“El momento más triste es cuando toca irse, cuando te retiras, cuando no vas a jugar más y sabes que el próximo fin de semana no te vas a volver a poner la camiseta que tanto deseaste ponerte nuevamente. Eso fue una mezcla de emociones. De alegría por haber vuelto, por haber ayudado a mis compañeros a salir de la situación en la que estaban, pero de tristeza porque sabía que no me iba a vestir más”, complementó el Walter Montillo.

Sobre los azules, aseguró que: “fue uno de los equipos más importantes. Esto, a nivel emocional, porque en todos los lugares en los que estuve la he pasado y me han tratado muy bien. En casi todos me ha ido muy bien en lo deportivo y en lo personal”, indicó.

“Entonces, tampoco me quiero olvidar de las otras instituciones, pero lo de la U fue esto de empezar un problema grave en mi familia, y que ellos estén de mi lado. Lo emocional te lleva a que te sientas un poco más identificado”, agregó Montillo.

Pese a la distancia, aseguró que su relación con lo hinchas azules es única: “es hermoso, no te lo voy a negar. Yo siempre traté, en todos los lugares a donde fui, de estar cerca de la gente. Terminamos siendo personas. Somos personas públicas, pero siempre traté y trato de estar lo más cerca posible”, dijo.

“Son muchos hinchas y no se puede estar al lado de todos, pero en lo que me compete a mí, trato. Hace ya un año que me retiré y el cariño sigue. Para mí, eso es muy importante, porque de los jugadores de fútbol se van olvidando cuando van apareciendo nuevos talentos. A los que somos grandes nos van olvidando, porque las nuevas generaciones no nos conocieron. Entonces, hay que aceptarlo. Pero cada mensaje que me mandan, como el otro día en mi cumpleaños, lo leo con mucho cariño, porque es lindo que la gente no se olvide de uno”, agregó la “ardilla”.

Montillo y la Selección Argentina

Su país natal, Argentina, dirá presente en el Mundial de Qatar 2022, algo que analizó: “ojalá que les vaya bien. Yo los veo muy bien. Veo un equipo muy maduro y todos están muy metidos. Se ha encontrado una buena base de jugadores que rinde todos los partidos”, esgrimió.

“Es un recambio muy importante para la Selección y Messi está mejor rodeado que en otros tiempos, en donde se dependía muchísimo más de él. Se ha encontrado una armonía y un buen juego, que es lo más importante. La Selección argentina está jugando bien a la pelota. Entonces, cuando un equipo juega bien y resaltan muchos, es por ese camino. Creo que puede pelear”, cerró Walter Montillo.