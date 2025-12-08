;

Gendarmería presenta denuncia por amenazas contra dos funcionarios: enviaron coronas de flores

Una mujer se acercó hasta el acceso principal de la unidad e hizo entrega de una corona de flores a nombre de dos oficiales del establecimiento.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

A través de un comunicado, Gendarmería informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de indagar hechos que revisten características de amenazas en contra del personal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

Esto ya que durante la mañana de este lunes, una mujer se acercó hasta el acceso principal de la unidad para hacer entrega de una corona de flores a nombre de dos oficiales del establecimiento.

Inmediatamente, la institución, según informó, activó los protocolos de seguridad correspondientes tanto en el exterior como en el interior del recinto, lo que incluyó un operativo de registro y allanamiento en dos módulos y diligencias investigativas.

Asimismo, informaron que junto a la Oficina de Defensa Funcionaria se evaluarán los antecedentes con el fin de analizar acciones judiciales pertinentes ajenas a lo ya comunicado.

Todo esto en cuanto a las coronas de flores dirigidas para el Capitán Estrada y el Capitán Muñoz, donde al primero ya le habían enviado una corona de flores previamente.

Todo esto es parte de la investigación que realizará el Ministerio Público tras la denuncia realizada por Gendarmería.

