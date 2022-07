Walter Montillo y el Superclásico: “Ojalá con este grupo de jugadores, la U pueda encontrar el rumbo”

Este miércoles, el ex volante de la U de Chile, Walter Montillo visitó los estudios de ADN para participar en el Ciudadano ADN de la presentación de su nuevo libro, “Carlitos Cachaña”, instancia donde evidentemente se le consultó respecto de cómo ve el Superclásico del domingo.

“Le vendría bien un triunfo en esta situación, después de tantos años de sufrimiento un triunfo te lleva a cambiar todo: el pensamiento de la gente, los jugadores, del cuerpo técnico. Ojalá sea un lindo partido para los dos lados y si tiene que ganar uno, que sea la U”, apuntó la “Ardilla”, que profundizó en su visión conversando con ADN Deportes.

“Es difícil a veces hablar desde afuera, sería una falta de respeto a los jugadores que están ahora. Puedo hablar como hincha, deseándoles toda la suerte. Cuando hay tantos cambios en tan poco tiempo es difícil mantener o encontrar rápidamente un funcionamiento deportivo. Ojalá con este grupo de jugadores puedan encontrar el rumbo y que las decisiones que se tomen sean las correctas, para que la gente pueda volver a disfrutar de un equipo competitivo“, enfatizó Walter Montillo, que lamentó el escaso aforo para el duelo en Talca.

“No es lo mismo ver un clásico con estadio lleno que no. Ojalá la U de Chile en un futuro encuentre un lugar para ver al equipo los fines de semana“, recalcó el trasandino.

Walter Montillo y su vida fuera del fútbol

Luego de haber dejado la actividad profesional en 2021, el exvolante ahora es representante de jugadores y observa al balompié ya con distancia. “Asimilé el retiro. Uno nunca de ser jugador, a veces te dan ganas de jugar viendo un partido por TV. Yo sé que podría haber seguido jugando, pero ya pasó y lo veo como hincha, con una visión más de análisis que de otra cosa”, comentó.

De todas formas, sus recuerdos siguen vívidos y planteó cuál es su Superclásico más recordado. “No sé si el primero, cuando llegué no sabía mucho de la rivalidad de los clubes. Al ver ese marco en el Nacional, me di cuenta de la tradición que tiene el clásico y tocó ganarlo 1-0 (2008, gol de Manuel Villalobos). No sé si es el que más me acuerdo, pero el que más me ayudó a entender”, aseguró.