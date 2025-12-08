;

Golpe al corazón del CDA: adelantan a los primeros cuatro cortados en la U para la temporada 2026

Finalizado el 2025, los azules se reunirán en las próximas horas para comenzar la ronda de despedidas, donde varios serán protagonistas.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile entrenando

Universidad de Chile entrenando

Con una amarga victoria en el norte, la Universidad de Chile cerró un 2025 donde compitió de gran manera a nivel internacional, pero en el ámbito local no lo pasó nada bien preso de su irregularidad.

Para varios, el viaje a Iquique fue el último para vestir de azul, y otros ni siquiera fueron al Tierra de Campeones, ya adelantando lo que será su salida inminente del Centro Deportivo Azul (CDA).

Según información de La Magia Azul, cuatro son los nombres que, sí o sí no continuarán el 2026, a los que se podrían sumar dos jugadores más:.

Ignacio Tapia, Nicolás Guerra, Cristopher Toselli y Pedro Garrido no están en los planes de la Universidad de Chile, por lo que deben comenzar a definir su futuro. A ellos, se les podría sumar Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, delanteros que llegaron para aportar, pero que no fueron fundamentales en toda la campaña.

Además, hay que recordar que es prácticamente un hecho que Gustavo Álvarez, entrenador del equipo, no continuará en La Cisterna, pese a que solo falta la confirmación.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad