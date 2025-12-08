Golpe al corazón del CDA: adelantan a los primeros cuatro cortados en la U para la temporada 2026

Con una amarga victoria en el norte, la Universidad de Chile cerró un 2025 donde compitió de gran manera a nivel internacional, pero en el ámbito local no lo pasó nada bien preso de su irregularidad.

Para varios, el viaje a Iquique fue el último para vestir de azul, y otros ni siquiera fueron al Tierra de Campeones, ya adelantando lo que será su salida inminente del Centro Deportivo Azul (CDA).

Según información de La Magia Azul, cuatro son los nombres que, sí o sí no continuarán el 2026, a los que se podrían sumar dos jugadores más:.

Ignacio Tapia, Nicolás Guerra, Cristopher Toselli y Pedro Garrido no están en los planes de la Universidad de Chile, por lo que deben comenzar a definir su futuro. A ellos, se les podría sumar Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, delanteros que llegaron para aportar, pero que no fueron fundamentales en toda la campaña.

Además, hay que recordar que es prácticamente un hecho que Gustavo Álvarez, entrenador del equipo, no continuará en La Cisterna, pese a que solo falta la confirmación.