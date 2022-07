La meta de Luciano Aued en su regreso a la UC: “Necesito partidos para sentirme mejor rápidamente, el fútbol no espera”

El volante de Universidad Católica, Luciano Aued, conversó con Los Tenores tras ya haber completado un par de partidos con la UC luego de haber quedado fuera todo el primer semestre producto de una afección cardíaca.

“Estoy muy contento de volver a hacer lo que hice toda mi vida. Fue un proceso muy duro. Lo primero que tuve que hacer fue asimilar el golpe y después tuve suerte que me sentía bien, que no tuve un infarto o pre infarto que haya agravado la situación. Lo otro que me hizo bien fue empezar a entrenar, a los 10 días empecé a trotar. Los médicos me decían para qué empezar antes, pero era para consumir tiempo de cara a la vuelta. En mi cabeza siempre estuvo la vuelta. También me apoyé en la familia, entendiendo que era una situación grave, me hizo serenar bastante. También ayudó que los compañeros me integraran”, apuntó el argentino, quien también reconoció la necesidad de recuperar el ritmo de juego.

“El primer partido tras volver es con las ganas, con eso suples muchas cosas. Cuando baja la adrenalina y la emoción de estar de nuevo, ya en el segundo partido me sentía bien de lo físico pero no de lo futbolístico, hay cosas que se agarran jugando. Antes me hubiera castigado mucho más, pero es un proceso que tengo que pasar para agarrar el nivel que un equipo como Universidad Católica exige. Entrenar, estuve tres meses a la par de todos, pero al no tener la competencia no es lo mismo. Necesito estos partidos para sentirme mejor. Tengo que hacerlo rápidamente, el fútbol no espera“, comentó Luciano Aued.

Al margen de la situación deportiva, también tiene competencia pues al menos hay cinco futbolistas aparte de él que pueden jugar junto a Ignacio Saavedra en el centro del campo: José Pedro Fuenzalida, Felipe Gutierrez, Marcelino Nuñez, César Pinares y Juan Leiva.

“Es una competencia tremenda, este club exige que estés bien y más ahora. Son jugadores de jerarquía, que tienen un recorrido y están todos para jugar. El problema bueno es para Ariel Holan, tiene variantes. Somos distintos entre todos también, una competencia sana. Este semestre tenemos que arreglar lo que no hicimos en el primero, esto nos hará más competitivo para lo que viene”, explicó el jugador de 35 años.

Luciano Aued y el análisis al momento de la UC

Fuera de las canchas en el primer semestre, pero cercano al plantel, expresó su tesis en el diálogo con Los Tenores respecto a las razones por las cuales los cruzados mostraron un mal nivel en el primer semestre.

“Fue un cúmulo de cosas. Para empezar, tocó la salida de varios, se planificó algo pero pasó lo mio, la salida de Valber Huerta y la lesión de Germán Lanaro. Perdimos la Supercopa y eso hizo que la confianza no arrancara al tope, empezó a caer el nivel. Hubo varios de esos contratiempos que hicieron que el equipo no estuviera sólido”, aseguró junto con reparar en la importancia que tenía su ausencia y la del hoy central del Toluca en la salida del equipo desde el fondo.

“Es una verdad por el tiempo que llevábamos jugando, Universidad Católica había vendido poquito en este tiempo y el funcionamiento venía solo. Pero en el último semestre se juntó todo. Quieras o no, el peso y la conducción de un equipo desde adentro se posa en algunos jugadores y es cierto, sobre todo, con la influencia de Valber Huerta en la salida. Tiene un futuro de selección. Eso se resiente. Además, los rivales ya te conocen”, explicó junto con valorar la llegada del último refuerzo, Gary Kagelmacher.

“Han llegado varios compañeros nuevos, ya se sumó Gary Kagelmacher. Intentamos tener una muy buena competencia interna para encaminar este segundo semestre. Esperamos retomar el rumbo (…) Charlé con él antes que llegara, tenemos conocidos en común. Es bienvenido, viene con muchos pergaminos y una vasta experiencia para pelear por un lugar”, dijo.

Además, al cierre de la charla, confesó que tiene opciones de nacionalizarse chileno y liberar un cupo de extranjero en la UC. “Cumplo ahora en julio los 5 años, está la posibilidad, lo charlaremos con el club. Siempre me han tratado de maravilla, cómodo en el país. Es probable que inicie los trámites”, cerró “Luli”.