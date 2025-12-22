Diputados UDI anuncian que irán al Tribunal Constitucional si se aprueban normas de “amarre” en reajuste al sector público

La bancada de diputados de la UDI anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que se apruebe en el Congreso las distintas normas del denominado “amarre”, incluidas en la ley de reajuste al sector público.

Cabe recordar que el partido rechazó uno de los puntos del protocolo que el Gobierno suscribió con las organizaciones sindicales reunidas en Mesa del Sector Público, que reduce de cinco a dos años la “confianza legítima” y encarga a la Contraloría resolver demandas laborales, a pesar de que el organismo había determinado que era competencia de los tribunales.

Lo anterior motivó una dura declaración de la bancada, que acusó al Ejecutivo de actuar de forma “impropia, deshonesta e irresponsable” y advirtió que las normas perjudican a los funcionarios de carrera y abren la puerta a una “planta paralela” en el Estado.

“Operadores políticos”

De esta forma, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto con el diputado Jorge Alessandri, advirtieron que ingresarán un requerimiento ante el TC si el Congreso aprueba las disposiciones impulsadas por el Gobierno.

Agencia UNO | El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. / Diego Martin Ampliar

“La ley de reajuste al sector público (...) tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo ”, indicaron los diputados.

“Si el Ejecutivo insiste en incorporar estas medidas y logra aprobarlas con el apoyo del oficialismo, vamos a recurrir al TC, porque no vamos a permitir que por la puerta trasera terminen blindando a sus operadores políticos”, concluyeron.