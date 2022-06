Luciano Aued tras recibir el alta médica en la UC: “Para mí esto es volver a vivir y debutar en el fútbol”

Luciano Aued vive una de las semanas más felices de toda su carrera. El volante y referente de Universidad Católica recibió el alta médica para volver a jugar fútbol luego del preocupante problema cardiaco que tuvo a inicios de año, el cual lo dejó fuera torneo el primer semestre.

Este jueves, el mediocampista reapareció en la conferencia de prensa y no ocultó su emoción. “Estoy feliz, para mí esto es volver a vivir, volver a debutar en el fútbol, lo tomo de esa manera. Tengo esas ganas, hambre y deseo. Después, hay un proceso porque hace cinco meses no compito. Espero ser una ayuda para el equipo”, señaló.

Sobre el problema de salud que sufrió, “Luli” mencionó que “estuvo muy cerca de ser algo trágico, así me lo hicieron saber. Ahí uno toma consciencia de la gravedad. Fue difícil llegar a mi casa, llorar y estar con mi familia”.

“Todas las personas que me rodearon siempre creyeron en mí, eso me ayudó mucho para estar positivo. Había que ser duro de cabeza para no decaer”, indicó el referente “cruzado” sobre la etapa que vivió.

En cuanto a su relación con Ariel Holan, el volante afirmó que “siempre mantuvimos el contacto. Cuando me pasó esto, Ariel fue de los primeros en escribirme, también Mario Salas y Gustavo Quinteros. Ya estoy de alta listo para volver, dependerá de cómo me vaya viendo Holan para competir, él decide”.

Por último, Luciano Aued se refirió a su estado actual para volver a jugar un partido oficial. “Vengo trabajando bien desde lo físico. El ritmo futbolístico te lo dan los partidos. El cuerpo técnico me irá regulando y verán para cuántos minutos estoy”, cerró.