Venezolano que trató de “aburridos, hijos de put…” a chilenos responde a su funa: publicó burlesco video

Recientemente, se escribió un nuevo capítulo en una polémica viral que ha marcado las redes sociales en la previa a la Navidad en Chile.

Hace algunos días, un usuario de TikTok de origen venezolano publicó un video que generó amplia controversia.

“Cuando nos saquen a nosotros los extranjeros, lo que más vamos a extrañar de Chile es la alegría navideña que aquí se siente ¡Dios mío!", lanzó con ironía.

“Cómo puede ser posible que es 17 de diciembre y todo el mundo (está) en las calles, poniendo arbolitos”, bromeo. Luego, remató: “Más aburridos estos hijos de puta”.

Aquel registro acumula más de 120 mil reproducciones en la actualidad y palabras poco amables para el hombre extranjero en la caja de comentarios.

Pero ojo, el asunto no quedó ahí. Hace algunas horas @el_bryantc sumó una nueva arremetida donde, lejos de disculparse, defendió su postura.

“Yo después de tremenda funada que me pegaron”, dice el texto del clip. De fonde se escucha un audio de Anuel AA.

“Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo...¡Absolutamente con nadie! Nosotros somos los dioses y al que no le guste, que nos mame el bicho".

Bicho = Pene.

Revisa el video a continuación: