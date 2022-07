Michael Clark reconoce un “apretón de cinturón” por estado financiero de la U: “El club no gastará la plata que no tiene”

Michael Clark, presidente de Azul Azul, se refirió a las dificultades financieras que hay en el club Universidad de Chile y al ajuste económico que han tenido que aplicar para conseguir una “estabilidad”.

“Lamentablemente se tomaron malas decisiones de gestión, que también han repercutido en lo deportivo. Nuestra tarea ahora es consolidar en el tiempo un proyecto sólido en lo institucional, deportivo y económico”, indicó Clark en diálogo con El Mercurio.

Al respecto, el mandamás de U. de Chile aseguró que “nosotros estamos haciendo lo necesario para que el ajuste financiero no golpee tanto lo deportivo. Pero hay que dejar en claro algo, la U no gastará la plata que no tiene, porque eso justamente llevó al club al estado financiero actual”.

El timonel de Azul Azul recalcó que él y su grupo de trabajaron llegaron a un club que “estaba con un hoyo importante desde el punto de vista financiero. Estos primeros meses hemos debido cubrir deudas de arrastre y darle una estabilidad al club”.

En cuanto al “hoyo” en el que estaba la U cuando asumió el timón, Michael Clark afirmó que “hemos cumplido con esa deuda y, obviamente, hemos realizado varios cambios en la administración del club, que nos han permitido rebajar la brecha de deuda”.

Por último, el mandamás azul puntualizó en algunos problemas que afectaron al ámbito económico. “La U no ha contado con el Estadio Nacional en los últimos dos años y que, producto de la pandemia, hemos tenido muchos partidos con aforo reducido. Como club, hemos tenido que apretarnos el cinturón”, complementó