Carolina Coppo, directora de Azul Azul: “Michael Clark no es una persona dialogante, estamos disconformes con su gestión”

Una de las representantes de la Universidad de Chile en el directorio de Azul Azul, Carolina Coppo, se expresó públicamente en torno al presente del club y los convulsionados meses que ha atravesado la gestión tras la llegada de un grupo inversor al elenco universitario laico.

En ese aspecto, la abogada enfocó sus críticas en lo realizado por el presidente Michael Clark. “Estamos disconformes con su gestión y se lo comunicamos al rector. El presidente no es una persona dialogante, no ha tenido una gestión receptiva a conversar otras ideas. No se han respetado los órganos, como el directorio, y tomaron decisiones relevantes sin aprobación del directorio. Toda decisión deportiva es importante”, explicó en conversación con el programa “Hablemos del Bulla”.

“Una de las desavenencias es el modo de relacionarse con los hinchas, no puede ser hermético o no dar explicaciones. Está obligado a darlas, no es el presidente del directorio de cualquier empresas”, señaló Carolina Coppo, que también expresó sus dudas en torno a la gestión del Gerente Deportivo, Luis Roggiero.

“Está muy solo. Pedí a Clark que se reinstaure la Comisión Fútbol. Shapira y Weintraub también lo dejaron consignado en acta. Vamos a ser ahora al menos cuatro directores en favor de la reinstauración de ese órgano”, comentó, aludiendo al bloque opositor a la gestión de Michael Clarke.

Carolina Coppo y los cambios en el directorio de Azul Azul

Durante el diálogo con el programa “Hablemos del Bulla”, tuvo conceptos para el arribo a la instancia de Cecilia Pérez. “Me causó sorpresa. Era un nombre que no esperaba (…) No me corresponde comentarlo tampoco, pero sí valoro que sea una mujer“, sostuvo, junto con destacar que Cristian Aubert seguirá ligado al club, pero ahora como Gerente General.

“Cristian ha hecho un muy buen trabajo, conoce el ambiente a diferencia de Clark, no conoce los códigos del fútbol. Es mejor que permanezca en el club. Si no, iban a ser los accionistas mayoritarios los que impondrían a otro gerente general. Prefiero que esté a que Clark esté solo”, aseguró en torno a la salida de Aubert del directorio de Azul Azul.

Además, se pronunció en torno al permanente anhelo de los hinchas de Universidad de Chile: el estadio propio. “Nunca el presidente de la U puede renunciar al sueño del estadio, jamás se debe abandonar y hay que hacer todos los esfuerzos. La pregunta que me hago es de qué sirve tener a alguien que haga esa coordinación si no están los recursos”, cerró.