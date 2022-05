A menos de 24 horas de oficializar la salida del Gerente Deportivo, Luis Roggiero, el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, se refirió por primera vez públicamente al momento que vive la U, considerando que tampoco cuentan ya con su entrenador, Santiago Escobar.

“Hemos dado un paso en falso, hemos cometido errores, pero tenemos tiempo para remediarlo porque es nuestra obligación. La historia de este club no merece pasar las angustias que hemos tenido estos últimos años. Debo subrayar que queremos aprender de nuestros errores. No es un borrón y cuenta nueva, debemos trabajar el doble para recuperar a nuestros hinchas”, comenzó diciendo mediante un comunicado que leyó en el Centro Deportivo Azul.

“Confiamos en que nuestro primer equipo puede dar más. El cambio vendrá con potenciar el plantel. Nuestra prioridad hoy es encontrar un entrenador de nivel, tendrá un rol clave en la incrustación de nuevos jugadores. Queremos que la U sea competitiva y al menos clasifique a copas internacionales, pero debemos salir de esta incómoda posición partido a partido“, recalcó Michael Clark, junto con no apuntar a responsabilidades individuales en la U, ya sea a nivel deportivo como dirigencial.

Al respecto, puntualizó su defensa al ex mandamás del club, Cristian Aubert. “No hay héroes ni villanos. Aubert es un tremendo profesional, trabaja 24/7 por la U y conoce el club como pocos. Desde su rol de Gerente General, es parte de las decisiones que toma el club. No somos infalibles y seguramente seguiremos cometiendo errores, pero tenemos que aprender de eso. Aubert es una persona muy valiosa y seguirá siendo parte de la estructura (…) Cada una de las áreas debe asumir sus responsabilidades y yo, como presidente, soy el principal responsable de todo. Soy el más autocrítico”, comentó.

Michael Clark y los próximos pasos en la U

El presidente de Azul Azul explicitó la búsqueda en la cual se encuentran para llenar los vacíos dejados por Luis Roggiero y Santiago Escobar. “Vamos a hacer varias cosas para salir de este paso. Vamos a sumar activos a este plantel durante la ventana de traspasos, para potenciarlo. Estamos trabajando hace un tiempo las posiciones a cubrir y los nombres. También venimos haciendo gestiones para contar con un nuevo entrenador lo antes posible. Nos tomaremos un poco más de tiempo la estructura y nombre para un nuevo Gerente Deportivo”, comentó, junto con detallar lo que espera del próximo DT de Universidad de Chile.

“Manejamos varias alternativas, hemos hablado con muchos. Tenemos mucha gente interesada en venir al club. Tiene que ser un entrenador que sea ganador, profesional, moderno, que garantice un trabajo de los entrenamientos y vuelva a darle intensidad y garra a la U, que ha estado un poco oxidada. Debe estar comprometido con el fútbol formativo (…) Queremos tener un DT lo antes posible para que tenga su opinión en torno a la conformación del plantel”, planteó, además de lamentar las críticas públicas que han hecho directores del club a su gestión.

“Me duele escuchar las críticas, pero la gente es libre de pensar lo que quiera. No me gustaría seguir en una comunicación por los medios en torno a los problemas que tenemos internamente. Si uno quiere lo mejor para la U, no siempre es hablar. Los trapos sucios se lavan en casa”, cerró Clark.