¿Fútbol chileno por Neftlix? El posible futuro de la transmisión por TV tras la venta de Warner Bros

El traspaso de la empresa norteamericana incluye también TNT Sports, lo que podría traer cambios en la emisión de los partidos.

Carlos Madariaga

Desde hace algunos meses se veía especulando en torno a la opción de que Netflix pudiera hacerse con la propiedad de Warner Bros.

Finalmente, todos los antecedentes se vieron confirmados este viernes cuando la plataforma de streaming anunció el acuerdo con el cual también tomarán control de sus estudios de televisión y cine, además de las señales de HBO Max y HBO.

En ese punto, el fútbol chileno tiene una parte interesada, considerando que el traspaso de Warner Bros a Netflix incluye CNN, TNT Sports y Discovery.

Tomando en cuenta que la señal encargada de transmitir los partidos del balompié nacional está involucrada, la duda natural está en saber si esto implica cambios a futuro.

De momento, en el anuncio del traspaso hecho por Netflix no hay mayores detalles, pero habrá que esperar por determinaciones concretas al menos hasta que se concrete la separación de Warner Bros de Discovery, lo cual se proyecta pueda cerrarse en el tercer trimestre de 2026.

En función de ello es que tendremos que estar atentos a las determinaciones respecto de cómo se desarrollarán las transmisiones del fútbol chileno, sin descartar que Netflix pueda tener acceso directo a estos derechos, considerando que en el último tiempo se ha ido sumando a transmisiones en vivo como la WWE o de eventos deportivos en directo, como el Six Kings Slam de tenis.

