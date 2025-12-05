;

ADN Hoy. Directora nacional de Senda destaca baja en consumo de marihuana: “Vamos por un camino correcto como sociedad”

En conversación con ADN Hoy, Natalia Riffo resaltó cifras históricas reveladas en un nuevo estudio, el cual también mostró una caída en el consumo mensual de alcohol.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Natalia Riffo, directora nacional de Senda

11:34

La directora nacional del Senda, Natalia Riffo, abordó en diálogo con ADN Hoy el 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General que reveló cambios históricos en los hábitos de consumo de alcohol y drogas en Chile.

En detalle, destacó la disminución de prevalencia de consumo de alcohol mensual del 39,2% en 2022 a 34,6% en 2024, el nivel más bajo de toda la encuesta desde que comenzó a aplicarse. “Es una noticia positiva”, dijo Riffo.

Getty Images | Imagen referencial / Pawel_B

También resaltó los datos respecto al consumo de marihuana: “Entre los 12 y 18 años tenemos una disminución importante, de 6,7% pasamos a 2,4%, el menor registro de toda la serie”.

Consumo de marihuana: “Tendencia descendente"

“El consumo de marihuana en el último año se ubica en un 10%, cifra que se mantiene estable respecto al 2022, pero que en el largo plazo está confirmando una tendencia descendente desde el peak del 2016″, comentó.

En esa línea, Natalia Riffo explicó que “la percepción de riesgo en el caso de la marihuana es la más alta de toda la serie de estudio. Aumentó de un 41,8% a un 44% de aumento, lo que desincentiva la experimentación″.

Finalmente, sostuvo que “son cifras positivas que nos están diciendo que vamos por un camino que es correcto como sociedad, pero que tenemos que sostenerla”.

