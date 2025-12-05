;

Netflix compra Warner Bros: ¿Qué pasará con HBO Max? La plataforma donde están nuestras series y películas favoritas

La empresa adquirirá los estudios de cine y televisión, junto a un amplio catálogo de franquicias emblemáticas como Harry Potter, Juego de Tronos y Los Sopranos.

Javier Méndez

El viernes por la mañana se dio a conocer uno de los negocios más importantes del último tiempo en la industria audiovisual: Netflix anunció la compra de Warner Bros.

El movimiento no es menor. La plataforma de streaming adquirirá los estudios de cine y televisión, HBO Max y la señal HBO por un monto de US$ 82.700 millones.

Todo se confirmó tras una guerra de ofertas que se extendió por semanas y en la que también participaron otros gigantes de la industria, como Paramount Skydance y Comcast.

“Franquicias, series y películas queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se sumarán al extenso portafolio de Netflix", explicaron en un comunicado.

Netflix compra Warner Bros: ¿Qué pasará con la plataforma HBO?

Una de las principales interrogantes que surge tras el acuerdo es qué ocurrirá con la principal plataforma de streaming que hoy opera Warner: HBO Max, un servicio que ya ha pasado por múltiples cambios de nombre en los últimos años.

A corto plazo, Netflix detalló que mantendría HBO Max como un servicio independiente. “Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros y aprovechar sus fortalezas, incluyendo estrenos cinematográficos de películas”, sostuvieron.

Subrayaron que a futuro también existirá más variedad y “mayor valor” para sus consumidores. “Al añadir las amplias bibliotecas de cine y televisión, así como la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad entre los que elegir”, añadieron.

Esto también permite a Netflix optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido”, se lee.

Por lo demás, Warner Bros. ya ha cerrado acuerdos para estrenar sus películas en cines hasta el año 2029.

