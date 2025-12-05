Inti Illimani anuncia su primer Movistar Arena y estrena “Caminos”, el adelanto de su nuevo álbum

Inti Illimani despide el 2025 con dos anuncios que marcan un antes y un después en su trayectoria: el lanzamiento de “Caminos”, su nuevo single, y la confirmación de su primer concierto en solitario en el Movistar Arena para festejar las seis décadas de historia que cumplirán en 2027.

La banda, referente indiscutido de la música chilena y latinoamericana, presentó este jueves una canción inédita que se convierte en el primer adelanto del álbum que publicarán en agosto de 2026.

“Caminos” destaca por el protagonismo de los tambores, elementos que simbolizan el inicio del viaje hacia los 60 años del conjunto. El estreno también viene acompañado de un hecho significativo: Inti Illimani lanza su primer videoclip en dos décadas, marcando un nuevo hito audiovisual para la agrupación.

El anuncio de este estreno llega justo cuando la banda atraviesa uno de sus años más activos y celebrados. Durante el 2025 sorprendieron con colaboraciones junto a artistas como Gepe, La Combo Tortuga, Los Bunkers y Valentín Trujillo, reafirmando no solo su vigencia, sino también su apertura a dialogar con nuevas generaciones y sonoridades contemporáneas.

Pero la noticia que más entusiasmo generó entre sus seguidores es la confirmación de un concierto en solitario en el Movistar Arena, programado para agosto de 2027.

Será la primera vez que Inti Illimani se presente en ese escenario con un espectáculo propio, instancia que promete convertirse en una de las celebraciones más relevantes de la música chilena.