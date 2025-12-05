;

Inti Illimani anuncia su primer Movistar Arena y estrena “Caminos”, el adelanto de su nuevo álbum

La histórica agrupación chilena cierra un año clave con el lanzamiento de una canción inédita y la confirmación de un concierto en solitario para celebrar sus 60 años de trayectoria.

Nelson Quiroz

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Inti Illimani despide el 2025 con dos anuncios que marcan un antes y un después en su trayectoria: el lanzamiento de “Caminos”, su nuevo single, y la confirmación de su primer concierto en solitario en el Movistar Arena para festejar las seis décadas de historia que cumplirán en 2027.

La banda, referente indiscutido de la música chilena y latinoamericana, presentó este jueves una canción inédita que se convierte en el primer adelanto del álbum que publicarán en agosto de 2026.

ADN

“Caminos” destaca por el protagonismo de los tambores, elementos que simbolizan el inicio del viaje hacia los 60 años del conjunto. El estreno también viene acompañado de un hecho significativo: Inti Illimani lanza su primer videoclip en dos décadas, marcando un nuevo hito audiovisual para la agrupación.

Revisa también

ADN

El anuncio de este estreno llega justo cuando la banda atraviesa uno de sus años más activos y celebrados. Durante el 2025 sorprendieron con colaboraciones junto a artistas como Gepe, La Combo Tortuga, Los Bunkers y Valentín Trujillo, reafirmando no solo su vigencia, sino también su apertura a dialogar con nuevas generaciones y sonoridades contemporáneas.

Pero la noticia que más entusiasmo generó entre sus seguidores es la confirmación de un concierto en solitario en el Movistar Arena, programado para agosto de 2027.

Será la primera vez que Inti Illimani se presente en ese escenario con un espectáculo propio, instancia que promete convertirse en una de las celebraciones más relevantes de la música chilena.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad