Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, habló este viernes luego del empate contra Everton y confirmó la incorporación del neozelandés-chileno Marco Rojas, quien llegará a Macul proveniente del fútbol australiano.

“Casos como el de Marco Rojas no hay muchos. Cuando necesitamos hicimos una búsqueda más exhaustiva. Ya está cerrada la operación, solo falta que el jugador llegue a hacerse los exámenes médicos y si está todo ok firmará el contrato”, indicó el exarquero albo.

“Cuando a Marco le hablé de Colo Colo de inmediato me dijo que le interesaba venir. Justamente nosotros pretendemos que la gente quiera estar acá. El vínculo es por un año y medio, hasta fin del 2023″, explicó el “Loro” sobre el fichaje del mediocampista.

En cuanto al trabajo que se hizo con el volante, Morón señaló que “lo vio el entrenador con sus ayudantes y lo vi yo. Tengo un amigo técnico en Australia que me contactó. Me dieron muy buenas referencias. Hablé con mucha gente y eso se lo trasladé a Gustavo Quinteros”.

Empate de Colo Colo ante Everton

Sobre el sufrido empate que logró el “Cacique” en Viña del Mar, Daniel Morón comentó que “quedamos con uno menos en el primer tiempo. Luego quedamos con otro hombre menos en el segundo tiempo. Hoy en día eso es lapidario, pero hubo empuje, ganas y esfuerzo que pusieron los que quedaron en la cancha. Sin dudas es un punto que nos deja tranquilos”.

Sobre la expulsión de Esteban Pavez, el exportero añadió que “si el árbitro fue al VAR, me imagino que hubo una agresión y uno tiene que aceptar los errores, pero sí me quedaron algunas dudas. Hubo codos que volaron y no fueron al VAR, ni siquiera fueron amonestados. Le hice saber al árbitro mi molestia”.

Por último, el gerente deportivo de Colo Colo expresó su enojo por cómo el réferi manejó el partido. “Cuando jugamos en el Monumental y el equipo rival está sacando un buen resultado, siempre los arqueros hacen tiempo. Hoy, jamás hicimos tiempo y el árbitro fue dos o tres veces a insistirle a Brayan Cortés para que se apurara. Si es así para todos, fantástico, me gusta que se juegue y no se pierda tiempo, pero que sea así en todas partes”, concluyó.