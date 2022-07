El “Mago” Valdivia le pone fichas a la opción de Arturo Vidal en Boca Juniors: “Le haría muy bien”

Durante la charla con Los Tenores en el Museo de la Moda, Jorge “Mago” Valdivia habló de todo en cuanto a los temas contingentes del mundo del deporte y reparó en las opciones de que su ex compañero en La Roja, Arturo Vidal, sea jugador de Boca Juniors.

“Ojalá que sí. En Sudamérica soy de Boca y de Palmeiras. Son fan de Riquelme, estoy de acuerdo con él. Espero que me invite a ver un partido si llega, me encantaría verlo con la camiseta de Boca Juniors. Le haría muy bien”, recalcó entre risas.

Al margen de la situación con Arturo Vidal, Jorge “Mago” Valdivia también tuvo particulares palabras al momento de analizar si alguna vez vio algún jugador parecido a él para reemplazarlo en la selección chilena.

“Es jodido hablar de uno, pero si yo me pongo a analizar lo que veo en la cancha, hay pocos jugadores que tienen esa visión y toma de decisión que tenía yo en la cancha. Hoy es todo muy mecanizado, no es natural“, explicó el ex jugador de 38 años, que hizo una autocrítica en torno a su carrera deportiva.

“En mi mejor momento en Palmeiras no fui como lo fui cuando me preparé para estar con la selección en Copa América o cuando regresé por primera vez a Colo Colo en 2017. Cuando mejor estuve en Brasil, si hubiera tenido esa consciencia de cuidarme y decansar. Me ayudó llevarme al sanador de Sampaoli para mi recuperación. Quizá me hubiera a algún equipo de Europa en vez de Arabia Saudita. Me faltó un buen representante, no lo tuve“, reconoció.

Jorge Valdivia y el momento de Colo Colo

En sus redes sociales, el “Mago” fue tendencia porque en su cuenta de Twitter había expresado que el “Cacique” tenía opciones de pelear la llave ante el Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana. La cancha le terminó dando la razón y profundizó en su idea.

“Los equipos brasileños cambian su postura y dinámica cuando salen de su país. Entendí que Colo Colo debía presionar a Inter desde la dinámica, porque tratan de hacer un partido fome, de tránsito lento, para que arriesgues más y dejes espacios que pueden aprovechar con jugadores de mucha claridad y técnica. Colo Colo no le cedió eso y fue superior desde la dinámica”, sostuvo, aunque advirtió sus dudas de cara a la revancha en Brasil.

“No sé, me encantaría como colocolino que pase la llave. El tema es que antes del partido con Inter de Porto Alegre muchos decían que era una llave imposible. El fútbol no es resultado pre partido. Colo Colo debe ir a Brasil con una forma totalmente distinta a lo que hizo allá. La única forma de ganar es haciendo un partido feo”, sentenció.