Diego López, entrenador de U. de Chile, conversó con los medios este viernes en la previa de lo que será su debut como técnico azul en el Campeonato Nacional, enfrentando a Unión La Calera.

El estratega uruguayo recalcó que la U tiene la obligación de ganar en este arranque de la segunda rueda. “Los equipos grandes siempre necesitan resultados inmediatos. Sabemos que arrancamos el campeonato con un equipo que está cerca y tenemos que afrontarlo de la mejor manera”, señaló.

En cuanto a la opaca imagen que dejó Universidad de Chile ante General Velásquez, el charrúa afirmó que “en la semana hemos trabajado los errores. Sabemos que debemos mejorar tanto en la fase ofensiva como defensiva. Tenemos que ser mucho más compactos”.

Diego López quiere dejar de lado todo lo negativo que rodea al cuadro azul y se enfoca en la entrega el plantel. “A veces no se juega bien, pero la entrega no se negocia. Tenemos que transmitir esto como equipo. Las cosas que son externas, tratamos que no influya, nos enfocamos en nuestro trabajo y hacer feliz a la gente”, indicó.

Sobre el rival de este fin de semana, el entrenador de la U complementó que “es un buen equipo que está jugando con un sistema 3-4-3 y tiene jugadores muy importantes en el mediocampo. No debemos darle ventaja”.

U. de Chile se medirá con Unión La Calera este sábado 2 de julio a partir de las 17:30 horas por la fecha 16 del Campeonato Nacional.