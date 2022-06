Marcos González, exjugador y campeón de la Copa Sudamericana con U. de Chile, se refirió al presente del cuadro azul y entregó sus sensaciones luego de ver jugar a su hijo Mateo en la sub 17 de la U, durante un duelo decisivo ante Deportes Temuco.

Tras festejar el triunfo 2-1 del equipo juvenil de Universidad de Chile, “Lobo del Aire” habló con ADN Deportes y dio algunos consejos para su hijo. “Que se preocupe de entrenar, mejorar día a día, que las cosas que pueda aportar las haga al 100% porque eso se le van a pedir en los partidos. Si entrena a buen ritmo, podrá jugar a ese ritmo”, señaló.

Por otro lado, el otrora zaguero central valoró que los canteranos tengan espacio en el primer equipo de la U, sin embargo, recalcó el difícil momento que vive el elenco azul.

“A los más jóvenes les han dado posibilidades de sumarse al plantel, eso es positivo. Pero les toca una parte complicada con no muy buenos resultados, entonces los rendimientos con más cuestionados. Es más difícil pensar que un jugador anduvo bien cuando el equipo pierde”, sostuvo.

En cuanto a los problemas defensivos de U. de Chile, Marcos González comentó que “los resultados no han acompañado, por ende las críticas serán malas. Pero eso no quiere decir que no hay forma de darlo vuelta. Se habla de los centrales, pero en conjunto el equipo tiene que mejorar todo”.

Sobre la llegada de Nery Domínguez para reforzar la zaga, el exjugador espera que sea “algo bueno, porque cada vez que comienza un torneo o llegan refuerzos, los hinchas de la U se ilusionan. Queremos que esto vuelva a ser lo que ha sido históricamente, con triunfos, campeonatos y jugadores de la cantera que podamos exportar”.

Por último, el ex seleccionado nacional se refirió a la presencia de Diego López como DT de Universidad de Chile y la imagen que dejó el equipo ante General Velásquez.

“Es esperanzador, más allá de los dos partidos contra un equipo que corre harto, que tienen la opción de jugar contra la U. Son instancias diferentes, para evaluar y mejorar, no para criticar. Si nos decidamos a criticar no vamos a dejar a nadie tranquilo”, concluyó.