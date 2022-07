Universidad de Chile trabaja en la salida de Hernán Galíndez y, paralelamente, busca un arquero para suplir el puesto que dejará el ecuatoriano. Con los cupos de extranjeros ya copados, los azules analizan el mercado local, especialmente en la Primera B, para encontrar a un nuevo guardameta.

Según información de ADN Deportes, Azul Azul tendría conversaciones avanzadas para sellar el término del vínculo laboral con Galíndez, jugador que cuenta con propuestas para regresar a su país natal. La intención del portero es clara -quiere salir- y las negociaciones pasan por las pretensiones económicas que tiene la dirigencia estudiantil.

Con la situación próxima a resolverse, la gerencia deportiva de la U. de Chile ya analiza alternativas para sumar a un nuevo arquero. Una de ellas es el portero suplente de Universidad Católica, Nicolás Peranic, pero los azules deberían esperar que el argentino reciba la nacionalidad chilena, ya que tienen el máximo de extranjeros.

Por otro lado, Mauricio Viana, actualmente en Deportes Puerto Montt, también sería parte de la lista de posibles nombres para llegar al arco de la U. En el actual mercado de fichajes, el nacido en Brasil fue sondeado por Colo Colo a raíz de la lesión de Brayas Cortés, sin embargo, se mantuvo en el cuadro albiverde.

Otro de los guardametas que interesaría en los azules es Leandro Cañete, quien milita en Santiago Morning. La lista se cerraría con el portero Miguel Jiménez de Rangers, jugador de 41 años con pasado estudiantil que incluso recibió un llamado para analizar la situación.

De todos modos, el técnico de la U. de Chile, Diego López, ha remarcado las cualidades de Cristóbal Campos. “Es un arquero que me gusta mucho. Su desempeño es bueno, me da seguridad y confianza. Es un portero joven, pero dentro de la cancha me da la sensación que tiene muchos años”, han sido sus declaraciones en conferencias de prensa.