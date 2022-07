Este viernes surgieron nuevos detalles en torno a la teleserie en que se ha transformado la permanencia de Hernán Galíndez en el plantel de la U de Chile tras denunciar amenazas en su contra que harían insostenible su permanencia en el país.

Según información de ADN Deportes, la directiva azul tendría conversaciones avanzadas para concretar la salida del seleccionado ecuatoriano, que ya tiene ofrecimientos para volver a jugar en su país, y todo se definiría en reuniones que se desarrollarán durante las próximas horas.

Ha habido un acercamiento entre las posturas tanto en Azul Azul como en la de Hernán Galíndez, fundamentalmente en torno a las pretensiones económicas que requiere la U de Chile para dejar partir al futbolista.

La expectativa de Diego López por el tema de Hernán Galíndez

En conferencia de prensa previa al duelo del sábado ante Unión La Calera, el entrenador de Universidad de Chile insistió en que el portero sigue trabajando aparte de sus compañeros pero no dio a entender nada respecto de una eventual salida.

“No tendremos a Galíndez ahora pero estamos confiados y prefiero hablar de lo que tengo, tenemos el arquero que hoy es Cristóbal Campos y prefiero hablar de él. Es lo que tenemos hoy y estamos tranquilos (…) A Campos lo veo un arquero joven, pero dentro de la cancha me da la sensación de que tiene muchos años. Eso me gusta”, apuntó el charrúa.

Mientras Diego López sólo se enfoca en lo que puede dar Cristóbal Campos, a nivel directivo los azules afinan detalles para abrochar la salida del jugador, que apenas cumplirá seis meses en el club y donde disputó 16 partidos, todos como titular. Aucas de Ecuador fue el club que ofertó días atrás, pero la propuesta no satisfizo los requerimientos económicos, tema que podría variar durante las próximas horas.