Joaquín Larrivey y el arribo de Diego López al CDA: “Me parece una elección correcta de la U”

El pasado domingo por la tarde, Diego López debutó oficialmente en el banco de la Universidad de Chile en un encuentro que fue seguido de cerca por Joaquín Larrivey.

El ex ariete de los azules vio desde Italia el debut de su amigo en la banca universitaria en lo que fue la victoria azul 2-1 sobre General Velásquez por la ida de la tercera fase de Copa Chile 2022.

Tras el primer partido del nuevo adiestrador azul llegó el análisis de Larrivey, amigo cercano de López tras el paso de ambos por el Cagliari de Italia.

“Lo que veo es que Diego tiene mucho trabajo por hacer, es el primer partido. No he visto más que el resumen y los goles, leí bastantes críticas para lo que es el juego en sí de la U y en general que viene trayendo y sigue un poco con esa tónica. Hace poco que está en el puesto y tiene bastante trabajo por hacer”, comentó el ariete trasandino en conversación con RedGol.

Agregó que: “la U es un equipo que sigue estando al debe en el punto de vista del juego, de encontrar los nombres adecuados y las sociedades. En este caso no quedó en deuda con el resultado, que es lo más importante, pero me parece que tiene mucho trabajo para encontrar este funcionamiento para conseguir resultados a largo plazo y no esporádicos”, esgrimió Larrivey sobre el equipo de López.

Sobre su amigo cercano, aseveró que: “es un entrenador, a priori, capacitado con los pergaminos correspondientes para llegar a un equipo importantísimo a nivel sudamericano como la U. Después el destino dirá cómo le irá”, dijo.

“Mi deseo es que es el idóneo para agarrar un momento difícil, que lo ha vivido como jugador y entrenador muchas veces. Tengo la esperanza por el club y la ilusión por él como amigo que le vaya espectacular. Me parece una elección correcta de la U”, complementó el ex goleador universitario.

Y como era de esperar, no quedó ajeno a la actualidad de los azules, y el fichaje de Mauricio Isla en la UC: “obviamente es una pena que no lo pudiera traer la U, pero beneficia a todo el campeonato chileno. Jugadores de ese calibre y trayectoria le dan un salto de nivel al torneo”, indicó.

“Me hubiese encantado verlo en la U, como cuando apareció entrenando con la camiseta de la U, pero por ahí la U no habrá tenido la posibilidad y la Católica aprovechó. Es una grandísima incorporación no sólo para la Católica, sino para todo el fútbol chileno”, cerró Joaquín Larrivey.