Jaime García y su destacada “filosofía” en Ñublense: “El jugador necesita libertades, me gusta que se divierta y entrene contento”

Jaime García, entrenador de Ñublense, habló este lunes con Los Tenores de ADN y se refirió al gran momento que vive con el cuadro chillanejo en el Torneo Nacional, disputando el primer puesto codo a codo con Colo Colo y Unión Española.

García comentó su “filosofía” de trabajo con la cual ha conseguido buenos resultados. “Cuando dicen que yo hago cosas en Ñublense que en otros equipos con jugadores de más jerarquía no me va a resultar, yo me pregunto, ¿estoy dirigiendo extraterrestres? Al DT chileno los marcan así, buscan el prototipo de terno y corbata, pero a mí no me importa eso”, indicó.

“Al dirigir, yo soy el mismo como persona, no cambio, soy divertido, loco, cuando hay que guapear yo guapeo, las cosas se dicen en el momento, trato de no ser estructurado porque el jugador necesita libertades, me gusta que el jugador se divierta y entrene contento”, explicó el técnico de los “Diablos Rojos”.

Pese a su especial relación con el plantel chillanejo, el estratega nacional afirmó que “cuando debo poner reglas, ellos las tienen claras, saben hasta dónde es la línea conmigo y trato de que nadie esté por sobre el equipo, ni yo”.

Lucha por el título

De cara al crucial duelo que se avecina ante Colo Colo, rival directo en el liderato del campeonato, García agregó que “será un partido difícil, vamos a jugar con uno de los mejores equipos. La forma no se va a perder, pero hay que tomar algunos resguardos”.

El DT de Ñublense reconoció que a Ñublense le “cuesta más” por tener un plantel más corto que otros rivales, pero aseguró que “con lo que he tenido estoy contento, no hablo de refuerzos porque sería una falta de respeto con los jugadores que se han sacado la cresta por un objetivo”.

“La convicción está pese al plantel corto. El presupuesto y dónde estoy parado lo tengo claro, las cartas que me voy a jugar quizás no serán tres, será uno. Es complejo buscar refuerzos. Depende de lo económico”, concluyó Jaime García visualizando la segunda rueda del Torneo Nacional 2022.