Ñublense de Chillán, bajo el mando técnico de Jaime García, es el líder exclusivo del Torneo Nacional 2022 tras cinco fechas disputadas, y con Palestino son los únicos equipos invictos del certamen.

Los “Diablos Rojos” han conseguido tres triunfos ante Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena, y dos empates frente a Unión La Calera y Cobresal. Además, con el entrenador de 44 años, los chillanejos lograron su segunda clasificación a la Copa Sudamericana, donde precisamente enfrentan en primera fase al cuadro calerano (0-0 en la ida).

Respecto a ser el actual puntero del torneo, el “Búfalo” sostuvo que puede ser una buena aproximación para el resto de la temporada. “Queda mucho campeonato, pero ir así es un indicador de que no lo estás haciendo mal. Te vas acercando a Santiago; hay más plata, hay más jugadores, entonces todo cuesta cuando te descentralizas un poco, y contra esas cosas uno lucha. Tengo que seguir en la misma, estoy disfrutando el momento a concho”, manifestó en conversación con TNT Sports.

Por otro lado, el estratega aseguró que la dirigencia de Ñublense no interfiere en su manejo del plantel. “No dejo que los dirigentes se metan en mi equipo. Me han entregado las herramientas, y el que las distribuye soy yo“, apuntó.

Por último, el técnico remarcó que tener un vínculo con los futbolistas no borra su estatus de autoridad. “Ser más cercano al jugador no quita que uno tenga disciplina. Lo que pasa es que uno entrega confianza y ellos administran la confianza. Esa es mi forma, no tengo otra. Soy el Jaime García de siempre”, concluyó.

El próximo compromiso de su escuadra será en su visita a Coquimbo Unido por la sexta fecha del Torneo Nacional, este sábado 12 de marzo a partir de las 12:00 horas. Luego, los del Ñuble jugarán el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana ante Unión La Calera, el martes 15 de enero desde las 21:30.