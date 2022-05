El polémico respaldo de Riquelme a delantero de Boca denunciado por abuso sexual: “Estamos contentos de tenerlo”

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, entregó polémicos elogios al delantero del club, Sebastián Villa, quien fue denunciado ante la fiscalía por presunto abuso sexual e intento de homicidio en contra de una mujer.

El exvolante entregó su respaldo al atacante colombiano y no se refirió a la denuncia que enfrenta el jugador. “La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, señaló en entrevista con ESPN.

“Desde que llegó al club no tentemos más que palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y no se tiró nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día”, indicó Riquelme sobre el compromiso de Villa con el cuadro “Xeneize”.

“Es una maravilla tener a un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”, agregó el vicepresidente de Boca Juniors.

Pese a los graves hechos que se le acusan a Sebastián Villa, Juan Román Riquelme añadió que al delantero en Boca “se le ve tranquilo, disfrutar, nos está ayudando mucho y su crecimiento depende solo de él. Va a hacer cada día más diferencia y estamos contentos de tenerlo en nuestro club”.

La denunciante acusa que el jugador colombiano abusó sexualmente de ella e intentó ahorcarla en su casa en hechos ocurridos el 26 de junio de 2021. La mujer afectada ya presentó la denuncia en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.