Gary Medel confirmó contactos con Riquelme para regresar a Boca pero aseguró que volvería “solamente a Católica”

El nombre de Gary Medel cada vez suena con más fuerza en Universidad Católica y mantiene ilusionados a los hinchas “cruzados”, sin embargo, el defensa de La Roja aún piensa estar una temporada más en Italia.

En conversación con ESPN durante este jueves, el “Pitbull” aclaró que “quiero seguir jugando acá en Europa. Ayer salió algo en las redes sociales que iba a volver a Católica en julio, pero es todo mentira”.

El zaguero chileno indicó que con el Bologna “se está hablando del renuevo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo y así poder renovar contrato mínimo por un año”.

Sin embargo, Medel recalcó sus ganas de volver a la UC a futuro y reveló que tuvo chances de retornar a Boca Juniors, pero rechazó aquellas opciones.

“Si es que vuelvo a Sudamérica, vuelvo solamente a Católica, lo más probable. Me gustaría solo Católica, por un tema de edad, de mi familia, mucho más seguro en Chile”, agregó Gary Medel.

“Años anteriores había hablado con Juan Román Riquelme para ver si volvía a Boca, pero al final decidí que no. Además quería seguir compitiendo en Europa, me sentía bien, entonces no era el momento”, complementó el seleccionado nacional.