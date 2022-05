Fabián Cerda y su presente en Curicó Unido: “Ha sido el mejor año de mi carrera”

El arquero de Curicó Unido, Fabián Cerda, conversó con Los Tenores tras la victoria 4-1 sobre Audax Italiano, resultado que los dejó cuartos del Torneo Nacional 2022 pese a la profunda niebla que marcó parte del encuentro en el estadio La Granja.

“No vi ni la expulsión (de Diego Torres en Audax Italiano, a los 89 minutos), no se veía nada realmente”, contó entre risas el portero, arrancando la charla por el gran nivel del elenco de la Séptima Región. “Ha sido súper lindo lo que estamos viviendo, se está disfrutando a concho”, reconoció.

Al respecto, Fabián Cerda destacó el rol de Damián Muñoz, parte de los técnicos nacionales que están destacando en el Torneo Nacional 2022. “Son entrenadores chilenos y eso es lo que la gente debe saber, que el entrenador chileno tiene sus cositas y tiene méritos para dirigir en algún equipo grande. Tenemos un dialogo permanentemente. Un jugador se desarrolla de la mejor manera así. Eso junto al trabajo con Claudio Osses (preparador de arqueros) te ayuda a mantener una regularidad importante”, apuntó quien es titular indiscutido del equipo.

“Ha sido el mejor año de mi carrera, más allá de haber jugado a gran nivel en Estados Unidos”, reconoció el jugador de 33 años, que destacó su día a día en la Séptima Región. “Trato de juntar ropa, dar comida a la gente en la calle. Ayudamos a la gente en situación de calle y asistimos a pueblitos en sus colegios. Me he sentido bien en todo sentido, me tiene pleno y feliz”, señaló.

Fabián Cerda y su futuro deportivo

Como parte del equipo que es cuarto del Torneo Nacional 2022, el portero nacional enfatizó las expectativas que tienen como plantel. “Somos un equipo que tiene nombres con mucha jerarquía, se conformó un plantel para pelear grandes cosas. Esta vez es distinto al año pasado, todos están remando para el mismo lado para que el objetivo principal se cumpla. Eso y el trabajo día a día nos favorece para obtener esta regularidad en el torneo, hemos demostrado que podemos jugarle a cualquiera. Este año, Curicó Unido va a dar que hablar”, zanjó.

A nivel más personal, reconoció también su interés en torno a una “espinita” en su carrera deportiva: volver a Universidad Católica, club en el que inició su carrera deportiva y donde estuvo desde su debut en 2009 al 2015, con un préstamo intermedio con Cobresal.

“Siempre he tenido la ilusión de volver a casa. Universidad Católica es el equipo que me formó como jugador y como persona. Me hubiese gustado terminar mi contrato ahí de otra manera. Si no es Católica, me gustaría dar el salto en un equipo importante del fútbol chileno o al extranjero. Con el rendimiento que estoy mostrando, sería una linda opción”, cerró.