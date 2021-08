Fabián Cerda reparte comida en las calles de Curicó junto a juveniles del club

El portero de Curicó Unido, Fabián Cerda, sorprendió al liderar un grupo de jugadores del club que sale cada semana a realizar actividades solidarias.

Los días martes por la noche, desde hace un par de semanas, el futbolista sumó a compañeros del club para repartir comida a gente en situación de calle.

“No costó convencerlos, de inmediato se ofrecieron. Son Jorge Catejo, Leonardo Angulo y Juan Ruiz. Trato de enseñarles un poco donde están, porque tienen que valorar las cosas, saber que no es gratis y que hay gente que no tiene nada”, contó Fabián Cerda a Lun.

El arquero de 32 años es el encargado de trasladar y servir la comida que se reparte. De esta manera explicó sus motivos.

“Mi familia no es millonaria, toda es de esfuerzo. También viví situaciones similares a las que hoy en día veo. Siempre me ha nacido ayudar a la gente, no cuesta nada“, explicó el deportista.

Fabián Cerda contó en Lun que, en su última visita, entregaron 70 raciones de carbonada junto a la organización Marcelino Ayuda.

Ahora, se concentrará en lo futbolístico y será parte de la delegación de Curicó Unido que el domingo visitará a Palestino por el Torneo Nacional 2021.

El cuadro de Fabián Cerda está en el penúltimo lugar de la tabla con 10 puntos.