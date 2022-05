Manchester City confirmó el fichaje de Erling Haaland, quien llegará al club en julio

Lo que en Europa se daba por hecho, finalmente este martes fue confirmado. Manchester City anunció el fichaje del delantero Erling Haaland, quien le dice adiós al Borussia Dortmund.

A través de un comunicado oficial, el elenco inglés informó que hay un principio de acuerdo con el cuadro alemán para sumar a la estrella noruega a partir del 1 de julio del presente año.

Además, el conjunto “Ciudadano” indicó que la cifra por la trasferencia del atacante permanece sujeta a los términos que imponga el club germano con el futbolista.

En cuanto a cifras, en Europa consigan que Manchester City pagará alrededor de 60 millones de euros por la cláusula de salida de Haaland.

De esta manera, el goleador de 21 años se despide del Borussia Dortmund, escuadra en la cual brilló desde que llegó en la temporada 2019-20. Con sus goles, destacó tanto a nivel local en la Bundesliga, como en el plano internacional en la Champions League.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022