Edmundo Valladares advierte: “Remodelar el Monumental seguirá pendiente si se cambia de presidente cada año”

Edmundo Valladares, ahora expresidente de Blanco y Negro, se refirió a su salida del cargo y entregó sus impresiones de cara a los próximos años que se vienen para la Sociedad Anónima y para Colo Colo.

En este escenario, el otrora timonel albo mostró preocupación por los planes de remodelar el Estadio Monumental. “Es una tarea pendiente. Lo asumimos y creo que va a seguir pendiente si se cambia de presidente de Blanco y Negro a cada año”, indicó en diálogo con La Tercera.

“En los últimos cuatro años ha habido cuatro presidentes para la concesionaria y ningún proyecto o idea se sostiene así. Mientras esto no cambie, lo veo difícil”, señaló sobre los futuros trabajos en el recinto donde el “Cacique” es local.

Sobre el nuevo mandamás de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, Valladares comentó que “es una persona afable, que tiene buenas intenciones para Colo Colo. Yo espero que le vaya muy bien. Porque si le va bien, les va a ir bien a todos los colocolinos y colocolinas”.

De cara su futuro tras dejar la presidencia de ByN, Edmundo Valladares apuntó al periodismo y al deporte. “El otro día le decía a un amigo que me encantaría tener un programa deportivo o ser comentarista. No me proyecto tanto más allá o no le he dado la vuelta”, agregó.

“El área de periodismo deportivo siempre me va a seducir y también lo que pueda ayudar a mejorar el deporte. Las áreas de desarrollo de deporte me interesan mucho, sobre todo por lo que me tocó trabajar en los últimos años desde el club”, concluyó.