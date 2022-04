Edmundo Valladares y su salida de Blanco y Negro: “Colo Colo es mucho más grande que un interés particular”

El ya renunciado presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, explicó públicamente los motivos para anunciar, en la Junta de Accionistas, su salida del cargo en la directiva que rige los destinos de Blanco y Negro.

“Hemos hecho un trabajo pensando en lo mejor para el pueblo colocolino. Siempre vamos a poner por delante el trabajo colectivo. Cuando no existe un apoyo a un trabajo, no vamos a poner por delante el poder por el poder, sino conseguir las mejores condiciones para la institución. Mientras esas cosas no se den, daremos un paso al costado“, apuntó junto con cuestionar las gestiones en el bloque de Aníbal Mosa por cambiar los liderazgos al interior del club.

“Fuimos elegidos por 3 años pero no es posible continuar si se quiebran las confianzas. Que se cuestione el respaldo al trabajo, donde reducimos en un 60% la pérdida en torno al período anterior y ganar dos títulos, no lo entendemos. Cuando no hay confianza a un equipo de trabajo, no nos interesa seguir“, aseguró Edmundo Valladares, que recalcó que seguirá ligado a Colo Colo más allá de ya no estar en Blanco y Negro.

“El camino no termina acá. Esperamos que el proyecto deportivo no se trunque por egos. Colo Colo es mucho más grande que un interés particular, hay que trabajar por el cambio de raíz del modelo en torno a las sociedades anónimas deportivas. (…) Tendremos que ver lo que ocurre con la elección en el directorio. Nos vamos a mantener ahí porque es un derecho del Club Social y Deportivo. Debe respetarse su esencia de club popular. Nos vamos a seguir preocupando de la estabilidad institucional. Vamos a seguir defendiendo los intereses de todos los colocolinos”, explicó.

Con su salida, lo más probable es que Daniel Morón deje de ser el Director Deportivo del club. Algo que Valladares no reconoció directamente, aunque entregó señales. “Daniel tiene contrato hasta fin de mes y el futuro tendrá que conversarlo con la administración que asuma ahora. Se ha entregado 24/7 a la institución, es un ídolo y siempre será parte de Colo Colo”, planteó.

Edmundo Valladares y las secuelas del duelo ante Universidad Católica

El ahora renunciado mandamás de Colo Colo igualmente dio la cara en torno a las denuncias planteadas por el robo de materiales del cuerpo técnico albo en San Carlos de Apoquindo, lo cual fue descartado por Cruzados.

“Tenemos que hacernos responsables. Manifestamos ciertas situaciones, pero no al voleo, sino una denuncia formal. Ahora corresponde que los abogados respondan a lo que plantea Universidad Católica. Seguir polemizando no ayuda en nada“, comentó junto con descartar sanciones por los hinchas albos que estuvieron en Las Condes.

“Existe una reciprocidad entre las instituciones y da acceso a funcionarios, directivos y familiares. Se hizo un uso normal, no es tema para nosotros”, sentenció quien, junto a Edison Marchant, serán reemplazados en el directorio de Blanco y Negro por Javiera García y Alejandro Zúñiga.

Mañana martes, ellos deberán ser parte de la elección del nuevo presidente. Por el bloque de Leonidas Vial, son parte del directorio Alfredo Stöhwing, Carlos Cortés, Ángel Maulén y Diego González. En tanto, el “bloque Mosa” quedó conformado por el propio Aníbal Mosa más Azis Mosa y Fernando Arab.