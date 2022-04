Edmundo Valladares y supuesto apoyo de Aníbal Mosa a su candidatura: “En ningún momento tuvimos respaldo de ese sector”

Edmundo Valladares habló este martes con Los Tenores de ADN Deportes sobre su renuncia a la presidencia de Blanco y Negro, cargo que ostentaba hasta este lunes.

Tras una junta de la concesionaria, se dictaminó que Alfredo Stöhwing sea su reemplazante como mandamás del Cacique.

“Estamos muy orgullosos de la gestión que hicimos, destaco a la administración, a los funcionarios, redujimos las pérdidas, conformarnos un plantel con más de un 60% de jugadores formados en casa, fortalecimos el futbol femenino, nos estamos acercando a los 80 mil socios al día, y casi siete mil abonados”. comenzó diciendo.

Respecto a las declaraciones de Aníbal Mosa, asegurando que siempre le entregó su apoyo para que continuara al mando, lanzó que “me sorprendió que haya declarado eso Aníbal, además en algunas conversaciones que tuvimos se nos manifestó que hubiera apoyo del sector de Aníbal Mosa. Conversamos con Alfredo, con otros directores de ese sector, pero en ningún momento tuvimos apoyo o respaldo de ese sector“.

“La mirada antagónica desde ByN hacia el CSD Colo Colo aún no ha sido superado, todavía no se entiende que debe ser un aliado estratégico, que es la única forma de darle un proyecto para que CC sea una institución modelo. No estamos buscando el poder por el poder, cuando la mirada se dificulta y no es la misma, en el camino preferimos dar el paso al costado y seguir aportando desde el CSD Colo Colo”, agregó Valladares.

Finalmente, cerró diciendo: “Me parece muy bien hoy lo que comunicó Cruzados por tomar a los responsables de hechos de violencia, tenemos que buscar las fórmulas para combatir lo que ha pasado el último tiempo”.