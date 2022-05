Hernán Galíndez evalúa su salida de Universidad de Chile por amenazas en contra de su familia 

Hernán Galíndez, arquero de Universidad de Chile, podría despedirse de la U de manera anticipada luego de las graves amenazas que recibió y que atentan contra su familia, lo cual fue confirmado por su propio representante, Rodrigo Abadie.

“Todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad. Y sí, Hernán está evaluando una salida, por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer y sus hijos”, indicó Abadie en El Mercurio.

Pese a la lamentable situación que vivió el portero azul, su agente recalcó que “está contento en la U, porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante”.

“Estamos evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador quiera marcharse. Reitero: él está contento, pero las amenazas no son menores. Son cosas para tomarlas en serio, porque uno no sabe qué puede pasar. Y por eso mismo es que estamos evaluando la salida”, agregó el representante de Galíndez.

Según pudo conocer ADN Deportes, las graves amenazas en contra de Hernán Galíndez y su familia sucedieron luego del partido contra Audax Italiano en donde Universidad de Chile cayó 2-0 el pasado 29 de abril.

Los mensajes amenazantes fueron enviados a las redes sociales de su esposa, y pese a la denuncia del guardameta, hasta el momento el club no ha dispuesto seguridad para el jugador y su entorno familiar.