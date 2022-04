Sebastián Miranda tomaría el interinato de la U de concretarse la salida de Santiago Escobar

Los caminos de Santiago Escobar y la Universidad de Chile están cerca de tomar vías distintas. La sexta derrota en 11 fechas del Torneo Nacional le terminaron pasando la cuenta al “cafetero”, quien está cerca de decir adiós a las huestes universitarias.

Si bien el adiestrador colombiano descartó renunciar, lo cierto es que Azul Azul le informaría en las próximas horas que no seguirá siendo el entrenador del primer equipo tras los malos resultados.

Por ello es que la pregunta entre los hinchas azules es evidente: ¿Quién viene ahora?. Es cierto que son varios los entrenadores que han declinado de llegar a La Cisterna, pero las miradas están puestas en un solo nombre: Martín Lasarte.

“Machete” sería el favorito de la concesionaria azul para asumir el desafío de sacar de la crisis a los laicos, pero el uruguayo ha declinado conversar sabiendo que Santiago Escobar aún está sentado en la banca universitaria.

Es por ello que, según información de ADN Deportes, en Azul Azul apostarán por el interinato de Sebastián Miranda mientras alguna de las opciones que manejan en La Cisterna diga que sí.

Los números no mienten: Santiago Escobar es el DT con peor rendimiento de los últimos seis procesos en la U https://t.co/iWBgXP0Cma #ADNFútbolAlDía pic.twitter.com/HOIzFsF1vE — Radio ADN (@adnradiochile) April 29, 2022

Sebastián Miranda y su arribo a la U

En octubre del 2021, Sebastián Miranda se convirtió en el nuevo entrenador de la sub 17 de Universidad de Chile, tal como adelantó en exclusiva por esos días, ADN Deportes.

El exdefensor dejó su cargo como ayudante de Patricio Ormazábal en la banca de la selección chilena sub 20 para asumir el desafío en la U. Quien fuera campeón con Unión Española en 2005, estaba desde febrero del 2020 como parte del cuerpo técnico que tomó la máxima categoría del Fútbol Joven de la Roja.

En ello, los azules hicieron oficial el fichaje de Sebastián Miranda y compartió sus primeras impresiones como nuevo entrenador universitario “siempre un llamado de la Universidad de Chile va a ser atractivo. Me motivó ser parte del proyecto y aportar desde mi lado a que los jugadores puedan desarrollarse de mejor manera”, dijo a las redes sociales del cuadro azul.

“Creo que es un proyecto grande, con alineamientos claros, a nivel de formación como de jugador, con una estructura que se está desarrollando de muy buena manera. El proyecto es muy grande y lo que me motivó es poder aportar mi grano de arena”, agregó Sebastián Miranda.

Aseguró además que “sé en el lugar que estoy, sé lo que significa la U, eso me motiva para seguir creciendo día a día. Me acogieron muy bien, hay gente que conocía de antes, pero la verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno, en la formación de jugadores podemos influir”, dijo el nuevo entrenador de la Sub 21.

Al cierre, sostuvo que “espero poder cumplir con las expectativas. Vengo aquí a seguir aprendiendo, a seguir desarrollándome, dar lo mejor de mi para el club y la tarea principal es poder entregarle al primer equipo la mayor cantidad de jugadores posibles”, finalizó Sebastián Miranda en el Centro Deportivo Azul (CDA).