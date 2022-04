Martín Lasarte se perfila como reemplazante de Santiago Escobar en la Universidad de Chile

Disputadas 10 fechas del Torneo Nacional 2022, la Universidad de Chile marcha en la undécima posición con 11 puntos tras tres victorias, dos empates y cinco derrotas, números que tienen en la cuerda floja a Santiago Escobar.

El entrenador colombiano tendría los días contados en La Cisterna y ello se podría gatillar este fin de semana en caso de que los azules no le ganen al Audax Italiano. El posible reemplazante de Escobar en la U tiene nombre y apellido: Martín Lasarte.

Según información de ADN Deportes, “machete” es uno de los favoritos para asumir el fierro caliente que significa la Universidad de Chile por estos días, sabiendo que el adiestrador maneja al revés y al derecho todo el mundo azul.

Martín Lasarte fue entrenador de los azules entre el 2014 y el 2015, temporadas donde fue campeón del Apertura 2014, además de la Copa Chile 2015 y la Supercopa 2015, y pese a lo traumática de su salida (por la llegada de Beccacece), el nombre de “machete” es el que más gusta al interior de Azul Azul.

El adiestrador uruguayo viene de dirigir a la Selección Chilena de Fútbol en las últimas Clasificatorias, fracasando en su misión de llevar a La Roja al Mundial de Qatar 2022.

Pese a ello, no descartó quedarse en Chile para dirigir: “no creo que sea dar un paso atrás. Igual yo creo que me voy a tomar un tiempo”, comentó Lasarte en Sport 890 de Uruguay sobre la opción de reemplazar a Escobar en la U.