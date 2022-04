Santiago Escobar descartó su salida de la U: “Me siento con la capacidad de reaccionar, vencí al cáncer y voy a vencer esto”

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, afrontó en conferencia de prensa la derrota de su equipo ante el Audax Italiano y las informaciones en torno a su posible salida de la banca del cuadro universitario laico.

“Es un momento muy difícil, pero me siento con la capacidad de reaccionar a un momento de adversidad. Vencí al cáncer y voy a vencer esto. El partido más importante de mi vida ya lo vencí y soy un hombre de retos”, explicó el colombiano, que descartó la renunciar al cargo.

“El sábado el equipo está citado y tenemos entrenamiento. Está complicado el tema, pero mañana tenemos que estar al frente del grupo y seguir con las actividades. Después veremos qué decisión toma la dirigencia”, recalcó Santiago Escobar, quien no profundizó en su inminente salida del cargo. Según información de ADN Deportes, la directiva de Azul Azul ya tiene determinado ofrecerle a Sebastián Miranda el interinato del equipo.

El análisis de Santiago Escobar al momento de la U

En cuanto al duelo en sí, el DT azul lamentó el mal rendimiento colectivo. “Tenemos que ser realistas, nos ha faltado el fútbol y dimos opciones para que el rival llegara. En los primeros 15 a 20 minutos del segundo tiempo pudimos anotar, pero después el partido se desnaturaliza por la desventaja numérica”, comentó.

A la vez, desestimó que las expulsiones de Yonathan Andía e Ignacio Tapia sean parte de una mala actitud por parte del equipo. “No voy a criticar a los jugadores, los defiendo. Asumo la responsabilidad. No es falta de alma, sino una reacción de impotencia”, complementó y reconoció la superioridad de Audax Italiano.

“El primer tiempo no tuvimos el fútbol que queríamos. No pasó por el ánimo, este equipo ha tenido y alma, pero no estamos teniendo la disposición futbolística”, cerró quien seguirá a cargo de Universidad de Chile a falta de una determinación final por parte de la directiva azul.