Colo Colo arriesga un castigo de hasta 10 puntos si se comprueba la entrega de entradas a sus hinchas para el duelo ante la UC

No sólo Universidad Católica arriesga sufrir castigo considerando los incidentes que marcaron el duelo ante Colo Colo, sino que también los albos podrían verse perjudicados. Todo considerando la existencia en la tribuna preferencial de hinchas del cuadro albo, algo que teóricamente no estaba contemplado considerando que no se vendieron tickets a los fanáticos del cuadro visitante.

“Investigaremos cómo accedieron a los ticket que les permitieron entrar al recinto o quiénes se los proporcionaron. Al equipo rival se le entregaron 50 ticket de cortesía, recayendo en ellos la responsabilidad de distribución de éstos”, plantearon en Universidad Católica a través de un comunicado, lo que genera dudas en torno a la situación del “Cacique”.

Esto porque el Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, en su artículo 66° Bis, sanciona “el otorgamiento de entradas para cualquier clase de partidos a simpatizantes o adherentes de su institución”, en pos de evitar vínculos explícitos entre las “barras bravas” y los clubes.

Si se logra constatar un vínculo entre Colo Colo y la forma en que los fanáticos obtuvieron sus tickets, el club podría sufrir un duro castigo. “El club perderá 10 puntos de los acumulados en el campeonato”, según se consigna en el mismo Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP. Todo dependerá de si el directorio del ente rector del fútbol chileno hace o no la denuncia para investigar el hecho.

Los antecedentes en torno a un posible castigo para Colo Colo

No es la primera vez en esta temporada que ocurre algo similar, pues en el choque contra Unión Española también hubo más de 1.000 hinchas albos pese a que el cuadro hispano había restringido la venta de tickets. Una situación que, en este caso puntual, se dio por un fallo de la ticketera encargada del proceso y por la cual la directiva del elenco de Santa Laura debió dar explicaciones ante el Tribunal de Disciplina.

Desde la inclusión del mentado artículo 66° Bis, la última vez que se recurrió a ello fue el 2018, cuando se denunció que el entonces volante albo Claudio Baeza regaló una camiseta para una rifa de la “Garra Blanca”. Sin embargo, aquello quedó en nada al haber sido una gestión directa con los jugadores. En cambio, ahora se podría investigar un vínculo directo de la directiva con los fanáticos, que es lo que la norma busca evitar.

Falta ver si es que el directorio de la ANFP recibe o no antecedentes suficientes como para solicitar un pronunciamiento del Tribunal de Disciplina y, con ello, un eventual castigo en puntos para Colo Colo.