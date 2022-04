Carlos Caszely desea que la Tribuna Cordillera del Monumental lleve su nombre: “La dirigencia lo sabe, pero se han hecho los locos”

Carlos Caszely, histórica figura de Colo Colo, comentó su vínculo con el cuadro albo en calidad de ídolo y se refirió al anhelo de que la Tribuna Cordillera del Estadio Monumental lleve su nombre.

“Siempre he dicho que los homenajes hay que hacerlos en vida y creo que el Estadio Monumental debe llevar el nombre de David Arellano y me gustaría al menos que la Tribuna Cordillera llevara mi nombre”, aseguró el exdelantero en diálogo con LUN.

Pese a su deseo, el “Rey del metro cuadrado” aseguró que en la dirigencia del club “lo saben, pero siempre se han hecho los locos”.

Caszely explicó que la Tribuna Cordillera debería tener su nombre por una particular historia con el exmandamás de Colo Colo, Héctor Gálvez.

“Cuando llegó la oferta de Levante y yo no me quería ir, el que me convenció fue don Héctor Gálvez, el presidente. ‘Carlos debemos aceptar esa oferta porque con la plata que nos llegue podemos construir la Tribuna Cordillera del estadio’. Eso me convenció de aceptar la oferta, así que creo que merezco que le pongan mi nombre a esa tribuna”, relató.

Además, el otrora atacante afirmó sentirse como un emblema superior a otros referentes del “Cacique”. “Creo que soy un ídolo de Colo Colo más importante que otros que ha tenido el club como ‘Cua Cuá’ Hormázabal, Barticciotto o Paredes”, agregó.

Al respecto, explicó que llegó a esa conclusión “por una cosa que me dijo un hincha de la U en el funeral de Leonel: ‘El es para nosotros lo que usted es para Colo Colo’. Leonel es el ídolo más grande de la U, sin duda. Más que Marcelo Salas, que Superman. Es un ídolo de otro nivel”.