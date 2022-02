Durante esta jornada se desarrolló el responso fúnebre de María de los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caszely, quien falleció el martes como consecuencia del cáncer que enfrentó durante años. El propio exfutbolista habló de cómo ha vivido estas últimas horas y agradeció las múltiples muestras de cariño que ha recibido.

En conversación con el matinal Tu Día, el ídolo de Colo Colo se refirió a las últimas palabras de su mujer. “Cuando miren el cielo, van a ver una estrella y voy a ser la más brillante, los voy a estar acompañando. Entonces (sus nietos) decían ‘vamos a buscar a la Mío’ y buscaban la más brillante en el cielo”, manifestó Caszely.

También envió un sentido mensaje a sus seguidores. “Hay que disfrutar cada momento de la vida“, señaló el exfutbolista, junto con agregar que María de los Ángeles siempre estuvo “preocupada hasta el último”.

“Un día mi hijo se quiso quedar y ella le dijo que no, que tenía que estar con su esposa e hijos. Eran grandes pequeños detalles”, expresó Carlos Caszely, visiblemente afectado tras la partida de quien fuera su esposa por casi cinco décadas.

“No sé qué va a pasar mañana”

Distintas figuras del fútbol, el periodismo deportivo y otras personalidades fueron a acompañar al “Chino” en el último adiós a su esposa. Los Tenores se hicieron presentes con Juan Cristóbal Guarello y Rodrigo Hernández, además de Claudio Borghi, Hugo Rubio, Alejandro Ascui y Pablo Contreras.

“Siempre he dicho que el cariño de la gente ha sido inmenso, pero cuando llegan estos pequeños detalles… porque llegó un señor con un niño en brazos y yo le pregunto quién es, y me dice yo. Entonces son muchos recuerdos, de matrimonio, de trayectoria que nos han llevado a tener este reconocimiento“, comentó Caszely.

Respecto de los días que se vienen, ahora en la viudez, el exdelantero respondió que “no lo sé, no tengo esa respuesta. Todos me han dicho ‘qué vas hacer ahora’, no tengo idea, no sé qué va a pasar mañana. Están los hijos, nietos, amigos, pero hay algo aquí muy difícil de decir, no hay una cosa que pueda salir de aquí con palabras de lo que siente”, sentenció.