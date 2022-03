La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) será fiscalizada por la Dirección del Trabajo en el marco de los despidos de tres árbitros del fútbol profesional chileno: Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana.

Los réferis fueron dados de baja a inicios de marzo. Según explicó Javier Castrilli, presidente de los árbitros chilenos, la determinación fue para “generar un cambio generacional” en el referato nacional.

Sin embargo, los jueces afectados tomaron cartas sobre el asunto y acudieron a la Dirección del Trabajo. Patricio Blanca, uno de los árbitros despedidos en el caso, señaló a ADN Deportes que durante este lunes acudió al servicio público “a constatar mi despido y causales que se pueden configurar como irregulares”.

“La directora se contactó conmigo para ver este caso y va a fiscalizar a la ANFP y ver si se configuran realmente el despido injustificado”, agregó.

Patricio Blanca junto a la directora del campo de deportes de la Dirección del Trabajo ingresarán a la ANFP este lunes a las 15:00 horas para llevar a cabo la fiscalización.

Además, Blanca comentó que ante el revuelo que generó el caso, tendrá una reunión con la directora nacional de la Dirección del Trabajo “porque la configuración de prácticas antisindicales es un hecho. El caso lo tomará ella”.

El pasado 3 de marzo, el propio Patricio Blanca habló en Los Tenores de ADN para manifestar las molestias de los jueves del fútbol chileno en contra del Sindicato de Árbitros.

“La directiva actual del Sindicato de Árbitros ha incumplido con las reglas de nuestros estatutos: no establecer presupuesto anual, hacer uso en bienes inmuebles, no hacer balances por más de cuatro años (…) Convocamos a una asamblea el pasado lunes, no lo han hecho hace más de tres años”, expresó el réferi anteriormente.